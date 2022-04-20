Yerel yönetimlerle ilgili mevzuat için oluşturulan geçici ve özel komite bugün ilk kez toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, “Yerel Yönetimlere İlişkin Mevzuatı Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite ilk toplantısı için bir araya geldi.

Komitede, Ulusal Birlik Partisi’ni temsilen Emrah Yeşilırmak, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni temsilen Devrim Barçın, Demokrat Parti’yi temsilen Hasan Tosunoğlu, Halkın Partisi’ni temsilen Ayşegül Baybars, Yeniden Doğuş Partisi’ni temsilen Talip Atalay yer alıyor.

Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplanan Komite, sonuç raporunu 16 Mayıs’ta Cumhuriyet Meclisi’ne sunacak

BRT