Ülke genelinde dün akşam eş zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis’in konuyla ilgili detaylı açıklaması şöyle:

‘ 19-20.04.2022 tarihleri, 21:00-01:00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Denetimler kapsamında; Lefkoşa’da faaliyet gösteren eğlence mekânları, kahvehaneler ile gece kulüpleri kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 16 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 853 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 274 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlaradan dolayı 2 araç sürücüsü tutuklanmış 19 araç ise trafikten men edilmiştir.

Gazimağusa’da; faaliyet gösteren gece kulüpleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise,kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 4 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 685 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 116 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, 3 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edilmiştir.

Girne’de; faaliyet gösteren kahvehaneler, pansiyonlarda, gece kulüpleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu bölgeler kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Alkollü içki satışı yapan mekanlarda yapılan denetimlerde ise, iki işletmenin yetkili makamdan alınmış geçerli ruhsatları olmaksızın alkolü içki satışı yaptıkları tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 695 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 181 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, 11 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta; faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ile kahvehaneler kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.’

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 425 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 81 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

İskele’de; faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü ile halkın yoğun olarak bulunduğu bölgeler kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise,kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 520 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 81 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, 2 araç ise trafikten men edilmiştir.’

BRT