Yiğitler, Vadili ve Paşaköy arasındaki yangın kontrol altına alındı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 14:45 sıralarında, Yiğitler, Vadili ve Paşaköy arasında çöplük alandan başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın sonucu ilk tespitlere göre yaklaşık 250 dönümlük alan içerisinde bulunan çöp ve moloz atıkları ile anız , biçilmemiş arpa ve balyalar yandı.

Yangına polis itfaiye ekipleri, Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı müdahale etti.(BRTK)