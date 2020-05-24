Corona virüsü yeni bir akım başlattı ‘Trikini’

Coronavirüs salgın sırasında pek çok şirket, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ürünlerini güncelleme kararı aldı. İtalya’nın merkezindeki Falconara merkezli Elexia Beachwear adlı küçük bir esnaf atölyesinin sahibi Tiziana Scaramuzzo da bu isimlerden biri…

Yeni trend ‘Triniki’

Scaramuzzo, bildiğimiz klasik bikiniye koruyucu yüz maskesi ekleyerek üç parçadan oluşan ‘Trikini’ mayosunu tasarladı. İlk tasarımı espri olsun diye yaptığını açıklayan Scaramuzo, ürünün sosyal medyada ilgi görmesinden sonra üretime geçtiğini söyledi…

Tiziana Scaramuzzo (solda)