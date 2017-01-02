YIKILAN YIKILDIĞI YERDE KALIYOR!

Ayşe BULUT

Karpaz anayolu üzerinde kazalar sonucu zarar gören bariyerler, aradan aylar seneler geçmesine rağmen bir türlü tamir edilmiyor. Bariyerlerin hayati öneme sahip olduğunu belirten bölge sakinleri “Nasıl bir yönetim anlayışımız var ki, yıkılan yıkıldığı yerde kalıyor?” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Ziyamet – Kumyalı arasındaki Bağlar bölgesinde bulunan keskin viraj üzerindeki bariyer de bunlardan bir tanesi. Yaklaşık bir buçuk yılı önce direksiyon hakimiyeti kaybedilen bir aracın çarpması sonucu yerle bir olan çelik bariyer de halen tamir edileceği günü bekliyor.

Vatandaşlar, çelik bariyerlerin yıkılmasına neden olan kazayı yapan aracın full sigorta olduğunu ve Karayolları Dairesi’nin de sigortadan tamir parasını aldığını iddia ederek, “Parası çoktan ödendi ama bir türlü tamire sıra gelemedi” diye sitem etti.

Kıbrıs Gazetesi