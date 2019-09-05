YILDIRIM KÖYÜ YASTA!

Bir ay önce beyin kanaması geçiren Yıldırım sakini 76 yaşındaki Turgut Çelikoğlu hayatını kaybetti



Gazimağusa İlçesi köylerinden Yıldırım sakini Turgut Çelikoğlu geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Yıldırım köyünün sevilen simalarından olan Turgut Çelikoğlu’nun yaklaşık olarak 1 ay önce geçirmiş olduğu beyin kanaması sonucunda yoğun bakımda tüm çabalara rağmen hayata tutunamadığı bildirildi. Çelikoğlu dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Yıldırım Köy Mezarlığına defnedildi. 76 yaşındaki Çelikoğlu evli ve üç çocuk babasıydı.



