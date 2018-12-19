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Yıldız futbolcu geri dönüyor!

Yıldız futbolcu geri dönüyor!

Yıldız futbolcu geri dönüyor!

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Fenerbahçe'ye Roberto Soldado müjdesi!

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado'nun cezası sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray  derbisinde yaşanan saha için olaylar nedeniyle 6 maç ceza alan Roberto Soldado,  Giresunspor müsabakasıyla formasına kavuşacak.

Soldado, Galatasaray derbisinin ardından 5'i ligde, 1'i ise kupada  olmak üzere 6 resmi maçta forma giyememişti.

Sarı-lacivertlilerde bir diğer cezalı oyuncu Jailson Marques Siqueira  ise Giresunspor karşısında da takımdaki yerini alamayacak.

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