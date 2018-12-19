EN ÇOK YAĞIŞ O BÖLGEDE KAYDEDİLDİ!

Meteoroloji Dairesi, bu sabaha kadarki son 24 saatte en çok yağışın 46 kg/m² ile Akıncılar, 31 kg/m² ile Ercan ve 30 kg/m² ile Devlet Üretme Çiftliği ile Esentepe’de kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Tatlısu , Alevkaya ve Beyarmudu’nda 29 kg/, Sipahi ve Mehmetcik’te 25 kg/ m² Geçitkale’de ise 24 kg/m² yağış ölçüldü.

Yağış alan diğer yerlerde ise 23 kg/m² altında yağış belirlendi.