Yıllar Sonra Gelen İtiraf!

Yönetmen James Cameron, bir döneme damgasını vuran filmi Titanic’in esas kızı Rose hakkındaki ‘bencil’ suçlamalarını “Senaryoya bakın” diyerek reddetti.

Gösterime girmesinin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hala tartışılan Titanic filminin Oscar ödüllü yönetmeni James Cameron, ‘Leonarda DiCaprio’nun canlandırdığı Jack, Kate Winslet’ın hayat verdiği Rose’un bencilliği yüzünden öldü’ iddialarına yanıt verenler arasına katıldı.

The Daily Beast’e konuşan Cameron, konunun Jack’in ölümüne gelmesi üzerine “Bu konuyu açacak mıyız? Bak, çok çok basit. Senaryonun 147. sayfasını okursan, ‘Jack tahtanın üzerinden iner ve yerini Rose verir ki Rose kurtulabilsin’ diye yazıyor. Bu kadar basit. Sonrasında istediğin analizi yapabilirsin” dedi.

‘SİZ JACK‘SİNİZ VE -28 DERECEDEKİ SUDASINIZ…’

‘Efsane avcısı’ olarak tanımladığı bazı Titanic hayranlarına da tepki gösteren Cameron, “Tamam, hadi şunu bitirelim: Siz Jack’siniz ve —28 derecedeki sudasınız. Yavaş yavaş vücut ısınız düşüyor. Efsane avcıları, şimdi sizden can yeleğinizi çıkarmanızı istiyorum, Rose’unkini de” ifadelerini kullandı.