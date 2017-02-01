YÜKSEK MAHKEME, DOKTORLARIN İKİNCİ İŞ YAPMASINI
Yüksek mahkeme, doktorların ikinci iş yapmasını
A+A-
Yargıtay olarak oturum yapan Yüksek Mahkeme, Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin Kamu Sağlık Çalışanları Yasası çerçevesinde kamuda görevli doktorların özelde de iş yapmalarına yönelik açtığı davayı sonuçlandırdı.
Ahmet Kalkan başkanlığında, üye yargıçlar Mehmet Türker ile Bertan Özerdağ’dan oluşan Yüksek Mahkeme, doktorların hem kamu hem özelde çalışmasının Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi ve bunun gereğini yerine getirmesi için ilgili bakanlığa 6 ay süre verdi.
Bu haber toplam 862 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.