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YILLIK TARIMSAL KİRA MÜRACAAT ALIMLARININ SÜRESİ UZATILDI

YILLIK TARIMSAL KİRA MÜRACAAT ALIMLARININ SÜRESİ UZATILDI

Yıllık tarımsal kira müracaat alımlarının süresi uzatıldı

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KKTC İçişleri Bakanlığı,İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü yıllık tarımsal kira müracaat alımlarına yeterli müracaat gelmemesinden dolayı tarihi uzattığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

“İskan ve Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 40 B Maddesi uyarınca, 13 Mayıs 2019 tarihinde başlanıp 28 Haziran 2019’da son bulan 2019-2020 dönemi yıllık tarımsal kira müracaat alımları yeterli müracaat gelmemesi nedeniyle 19 Temmuz 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Müracaatlar İskan ve Rehabilitasyon Dairesi’nin Kaza Tarımsal Şube Amirliklerine şahsen yapılacaktır.”

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