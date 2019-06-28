YILLIK TARIMSAL KİRA MÜRACAAT ALIMLARININ SÜRESİ UZATILDI

KKTC İçişleri Bakanlığı,İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü yıllık tarımsal kira müracaat alımlarına yeterli müracaat gelmemesinden dolayı tarihi uzattığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

“İskan ve Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 40 B Maddesi uyarınca, 13 Mayıs 2019 tarihinde başlanıp 28 Haziran 2019’da son bulan 2019-2020 dönemi yıllık tarımsal kira müracaat alımları yeterli müracaat gelmemesi nedeniyle 19 Temmuz 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Müracaatlar İskan ve Rehabilitasyon Dairesi’nin Kaza Tarımsal Şube Amirliklerine şahsen yapılacaktır.”