YİM’DE DAVA AÇAN 4 POLİSE, PGM’DEN RÜTBE

Polis Genel Müdürlüğü, Yüksek İdare Mahkemesi’nde 310 terfi olayıyla ilgili 6 yıldır süren davanın, poliste “iç huzuru bozduğu” gerekçesiyle sürpriz bir karar aldı

Emine UYSAL

Polis Hizmetleri Komisyonu’nun düzenlediği terfi amaçlı ‘disiplin’, ‘sicil’ ve ‘sözlü yarışma sınavının’, kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle Yüksek İdare Mahkemesi’nde (YİM) dava açan dört polis mensubu, polis memurluğundan, polis çavuşluğu rütbesine getirilecek.

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), 6 yıl önce verilen 310 terfiyle ilgili dava açan bazı polis mensuplarının sözlü sınavlara verdikleri cevabı yeniden değerlendirerek, geriye dönük hak talep etmemeleri koşuluyla ‘rütbe’ vermeye karar verdi. Altı yıldır Yüksek İdare Mahkemesi’nin huzurunda görüşülen terfi davalarında, 4 polis mensubuna rütbe verilmesi konusunda taraflar uzlaşıya vardı.

PGM’nin bu sürpriz kararı, teşkilat içinde şok etkisi yarattı. PGM ise, ciddi huzursuzluk ve belirsizliğe neden olan terfi davalarıyla ilgili iç huzurun sağlanması adına önemli bir adım attı.

Kamil Perçiner’in davası sonuçlandı

Polis memuru Kamil Perçiner, 2013 yılında, Polis Hizmetleri Komisyonu’nun düzenlediği terfi amaçlı ‘disiplin’, ‘sicil’ ve ‘sözlü yarışma sınavının’, kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle açtığı dava dün sonuçlandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün aldığı karar doğrultusunda Kamil Perçiner’in 2013 yılından itibaren polis çavuşluğuna terfi ettirilmesi kararı alındı.

YİM’de Yargıç Tanju Öncül’ün huzurundaki davada KKTC Başsavcılığı adına Savcı Meryem Beşoğlu ile Avukat Bahar Doktoroğlu hazır bulundu. Polis Genel Müdürlüğü, Kamil Perçiner’in sözlü sınava verdiği cevabı yeniden değerlendirdi ve terfi ettirilmesine karar verdi.

Davacının geriye dönük hak talep etmemesiyle taraflar uzlaştı.

Ciyaslıoğlu ve Kayabaşı’nın davasına örnek olacak

Polis memuru Uğur Ciyaslıoğlu ve Cem Kayabaşı da, 2013 yılında Polis Hizmetleri Komisyonu’nu tarafından gerçekleştirilen terfi sınavında 138 kişinin polis çavuşluğuna terfi ettirilmesiyle ilgili ‘sınavda usulsüzlük’ olduğu gerekçesiyle YİM’de dava açmıştı.

Bu davaların da benzer şekilde sonuçlandırılmasının beklendiği bilgisine ulaşıldı.

Pilot dava, davacının aleyhine sonuçlanmıştı

Polis Hizmetleri Komisyonu’nun 2013 yılında yaptığı 310 terfiyle ilgili bazı polis mensuplarının Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) açtığı davalardan pilot olarak seçilen davalardan biri davacının aleyhine sonuçlanmıştı.

Yüksek İdare Mahkemesi, davacı Müfettiş Muavini Mahmut Gümüşsoy’un, 2013 yılında, Polis Hizmetleri Komisyonu’nun düzenlediği terfi amaçlı ‘disiplin’, ‘sicil’ ve ‘sözlü yarışma sınavının’, kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle açtığı davadaki tüm taleplerini ret ve iptal etmişti.

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