YİNE KAZA YİNE ÖLÜM

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre bu sabah, saat 03:40 sıralarında, Metehan -Alayköy Anayolu üzerinde, Oğuzhan DAYAN (E-23), yönetimindeki HY 637 plakalı salon araç ile kuzey istikametinden, güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Ağıllar çemberine yaklaştığı sırada önce yolu ikiye ayıran trafik adacığına çarptıktan sonra ardından kontrolsüzce ağıllar çemberine çarpıp dört takla atmıştır.

Kaza sonucu araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta yolcu olarak bulunan Tolgahan AK (E-24) hafif yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alınmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.