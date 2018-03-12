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Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri

Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri

İran'da düşen işadamı Hüseyin Başaran'a ait Challenger 600 tipi uçağın pilotunun kalkıştan hemen sonra alçalma talebinde bulunduğu öğrenildi.

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Airporthaber'in aktardığı bilgilere göre İran'da düşen Türk jetinin pilotunun Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sharjah şehrinden kalktıktan sonra kule ile son temasında alçalma talebinde bulunduğu ileri sürüldü.

Uçak kalktıktan bir süre sonra tırmanmayı henüz tamamlamadan TC-TRB kuyruk tescilli uçağın pilotunun kule ile temasa geçerek, "Alçalma talep ediyorum" dediği kaydedildi.

Pilotun bu talebinden sonra uçakla irtibatın tamamen kesildiği, pilotun bu talebi sonrası uçakta teknik bir arıza ya da kuş çarpması ihtimalleri gündeme geldi.

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