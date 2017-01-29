“YOL KARANLIKTI”

Kullandığı arabayla yol kenarında yürüyen iki kişiye çarparak birinin ölümüne birinin de ağır yaralanmasına neden olan Sıtkı Göçer, 3 gün tutuklu kalacak. Göçr’in avukatı yol kusuruna dikkati çekti

YAYALARA ÇARPTI: Mağusa-Karpaz anayolunda önceki akşam yaşanan feci trafik kazasında Sıtkı Göçer kullandığı MH 717 plakalı araba ile yol kenarında yürüyen Tahir Ören ile İbrahim Aytekin’e çarptı. Ülkede turist olarak bulunan Ören kaza yerinde hayatını kaybetti, Aytekin ise ağır yaralandı

GÖÇER TUTUKLANDI: Kazanın ardından polis Sıtkı Göçer’i tutukladı. Göçeri “dikkatsizlik ve ihmalkarlık sonucu başkasının ölümüne sebep verme” suçlaması ile dün mahkemeye çıkarıldı. Göçer soruşturma amacı ile 3 gün poliste tutuklu kalacak

Nadire BAHADİ

Gazimağusa-Karpaz anayolunda önceki gece yol kenarında yürüyen 45 yaşındaki Tahir Ören ile 40 yaşındaki İbrahim Aytekin’e araç çarptı. Geç saatte meydana gelen trafik kazasında Tahir Ören olay yerinde hayatını kaybederken, İbrahim Aytekin ise ağır yaralandı. Polis HM 717 plaklı araç sürücüsü 32 yaşındaki Sıtkı Göçer’i Ören’in hayatını kaybetmesi ve Aytekin’in kazada ağır yaralanması ile ilgili olarak tutukladı. Aleyhinde soruşturma başlatılan Göçer dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılırken, mahkeme Göçer’in 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi. Kazada ağır yaralanan İbrahim Aytekin’in ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İş aracı ile facia

Polisten elde edilen bilgiye göre, kaza dün 2:00 sıralarında Mağusa- Karpaz anayolunun 16 ve 17’inci kilometreleri arasında Orkhids Otel önlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaza Mağusa’da sakin Sıtkı Göçer’in kullanımındaki MH 717 plakalı iş aracı ile Mağusa’dan Karpaz’a doğru seyrettiği sırada meydana geldi. Göçeri’nin MH 717 plakalı aracı ile anayolda 75 kilometreyi aşkın bir süratle seyrederken dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu o esnada aynı istikamete doğru yol kenarında yürüyen İbrahim Aytekin ve Tahir Ören’e çarptığı ve 59 metre ileride durabildiği öğrenildi.

Ören kaza yerinde hayatını kaybetti

Sıtkı Göçeri’nin kullanımındaki MH 717 plakalı aracının sol ön kısmı ile çarptığı Tahir Ören kaza yerinde hayatını kaybetti. İbrahim Aytekin ise ambulans ile kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’ne kafa travması teşhisi konularak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Aytekin’in yoğun bakım servsinde müşahede altına alındığı şuurunun kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis soruşturma başlattı

Kazanın ardından İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Amirliği’nde görevli polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Müfettiş Muavini Derviş Çimer ve polis Çavuşu Mustafa Yıldız’ın yürüttüğü soruşturma kapsamında kazanın meydana geldiği saatlerde bölgedeki tüm kamera kayıtları incelenmeye alınırken, polis tanık ifadelerini de başvurdu. Kazada ağır yaralanan İbrahim Aytekin’in kimliği kaza sonrasında hemen tespit edilirken, kazada hayatını kaybeden Tahir Ören’in kimliği dün sabah saatlerinde belirlendi. Ocak ayında ülkeye turist olarak giriş yaptıkları öğrenilen Ören ve Aytekin’in işçi olarak çalıştığı ve İskele’de yaşadıkları edinilen bilgiler arasında. MH 717 plakalı araç sürücüsü Sıtkı Göçer’in ise Mağusa’da faaliyet gösteren un mamülleri fabrikasında şoför olarak çalıştığı ve çalışma izni ile ülkede bulunduğu öğrenildi.

Göçer mahkemeye çıkarıldı

Kazanın ardından tutuklanan MH 717 plakalı araç sürücü Sıtkı Göçer “dikkatsizlik ve ihmalkarlık sonucu başkasının ölümüne sebep verme” suçlaması ile dün öğle saatlerinde Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Mahkemede polis subayı Derviş Çimer kaza ile ilgili olguları aktarırken, yürütülen soruşturmanın selameti için zanlı Göçer’in 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme Göçer’in soruşturma amacı ile 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Ören ve Aytekin’in yol içinde yürüdüğü iddiası

Sürücü Sıtkı Göçer’in avukatı Alper Dede mahkemede tutukluluk süresine itiraz etmezken, bazı iddialarda bulundu. Avukat Dede, olay yerinin zifiri karanlık olduğunu, Tahir Ören ile ağır yaralanan İbrahim Aytekin’in asfalt yol içerisinde yürüdüğünü iddia etti. Avukat Dede, iş takip sistemindeki bilgisayar verilerine göre Göçer’in 61 kilometre hızla seyir halinde olduğunu iddia ederken, avukatın iddialarını yanıtlayan polis subayı Çimer, olay yerinde otelin tabelasının ışıklandırıldığını ve yolu aydınlattığını ancak sokak lambalarının olmadığını söyledi. Dede’nin kazada hayatını kaybeden Tahir Ören ile ağır yaralanan İbrahim Aytekin’in yol içinde yürüdüğü iddiasını da yanıtlayan Çimer, kaza yerinde yapılan inceleme ve ölçümlerde sürtünme izleri olduğunu ve atık asfalt yol içerisinde 28 metre sürüklenme izlerinin olduğunu belirtti. Çimer ayrıca Göçer’in 75 kilometreyi aşkın bir hızda seyir halinde olduğunu söyleyerek Göçer’in Ören ve Aytekin’e çarpmasının ardından 59 kilometre ileride durabildiğini kaydetti. Mahkeme Göçer’in soruşturma amacı ile 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Ölüm sebebi belirlendi

Kazanın ardında Mağusa Devlet Hastanesi morguna yerleştirilen Tahir Ören’in ölüm sebebinin araştırılması için dün Dr. İdris Deniz tarafından otopsisi gerçekleştirildi. Otopsi sonucuna göre Ören’in araç çarpmasına bağlı olarak başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve iç organ yaralanmasına bağlı olarak iç kanama geçirdiği öğrenildi.

Havadis