Yol yapım çalışmaları başladı
Yol yapım çalışmaları başladı
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre uzun bir süredir çeşitli sorunlar ve ara emirleri nedeni ile atıl durumda bulunan İskele-Çayırova bölünmüş yolunun İskele Boğaz mevki ile Çayırova mevki arasında kalan bölümünün yapım/tamamlama çalışmaları başlamıştır.
Bakanlık açıklamasında ‘Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı yarım kalan ihalelerden olan yol projesinin tamamlanma takvimi ve detayları ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır’ denildi.
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