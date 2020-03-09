Yol yapım çalışmaları başladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre uzun bir süredir çeşitli sorunlar ve ara emirleri nedeni ile atıl durumda bulunan İskele-Çayırova bölünmüş yolunun İskele Boğaz mevki ile Çayırova mevki arasında kalan bölümünün yapım/tamamlama çalışmaları başlamıştır.

Bakanlık açıklamasında ‘Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı yarım kalan ihalelerden olan yol projesinin tamamlanma takvimi ve detayları ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır’ denildi.