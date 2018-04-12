YOLSUZLUK VE SOYGUN İDDİASI!

Taşkent Köy Kooperatifinden sonra Mallıdağ Kooperatifinde yolsuzluk ve soygun iddiaları polisi harekete geçirdi; bir kişi tutuklandı.

Geçitkale’ye bağlı Mallıdağ Köyü vurgun olayı ile sarsıldı. Mallıdağ Köy Kooperatifi’nde ilk etapta 240 bin TL tutarında vurgun yapıldığı ortaya çıktı.

Kooperatifin sekreteri F.K. isimli kadın tutuklanırken, vurgun olayının kooperatiften borçlanan bir şahsın, adına kredi çekildiğini öğrenmesi ile gün yüzüne çıktı.

Adına birden fazla kredi çekildiğini öğrenen şahsın, şikâyetçi olmasıyla başlatılan soruşturmada ilk tespitlere göre kooperatiften daha önce borçlanan iki şahıs adına, 120’er bin TL çekildiği belirlendi. Tutuklama sayısı ve para miktarının artabileceği kaydedildi.

Para miktarı artabilir

Elde edilen bilgilere göre, köy kooperatifinden 240 bin TL vurgun yapıldı. Vurgun olayı kooperatiften borçlanan bir şahsın adına kredi çekildiğini öğrenmesi ile ortaya çıktı. Söz konusu şahsın daha önce kooperatiften borçlandığı, tüm taksitlerini ödediği ancak bakiyesinin kapanmaması üzerine olayın üstüne gittiği ve kendi adına birden fazla kredi çekildiğini öğrendiği kaydedildi. Adına birden fazla kredi çekildiğini öğrenen şahsın, Geçitkale Polis Karakolu’na giderek şikâyetçi olduğu, polisin kooperatife giderek soruşturma başlattığı ve sekreter F.K. isimli kadını gözaltına aldığı öğrenildi. Polisin ilk bulgularına göre, kooperatiften daha önce borçlanan iki şahıs adına, haberleri olmadan 120’er bin TL çekildiği tespit edildi. Vurgun miktarının artabileceği, olayın ucunun Lefkoşa’ya uzanacağı ve olaya Şirketler Mukayyitliğinin de karıştığı bilgisi elde edildi. Tutuklama sayısı ve para miktarının artabileceği kaydedilirken, polisin soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan gözaltına alınan gözaltına alınan F.K. isimli zanlının bugün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

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