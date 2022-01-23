YSK Başkanı Şefik, Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan ilk sonuçlarını açıkladı
YSK Başkanı Şefik, Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan ilk sonuçlarını açıkladı
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Şefik, KKTC’de bugün yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan ilk sonuçlarını BRT’ye açıkladı.
137 sandığa göre sonuçlar şöyle:
Ulusal Birlik Partisi (UBP) %42.60
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): %29.55
Demokrat Parti (DP): %8.69
Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): %1.69
Bağımsızlık Yolu (BY): %1.45
Yeniden Doğuş Partisi (YDP): %7.28
Halkın Partisi (HP): %5.39
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): %3.35
Şu anki sonuçlara göre; UBP 26, CTP 17, DP 3, HP 1, YDP 3 milletvekili çıkarması bekleniyor.
BRTK
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