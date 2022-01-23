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  3. YSK Başkanı Şefik, Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan ilk sonuçlarını açıkladı
YSK Başkanı Şefik, Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan ilk sonuçlarını açıkladı

YSK Başkanı Şefik, Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan ilk sonuçlarını açıkladı

YSK Başkanı Şefik, Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan ilk sonuçlarını açıkladı

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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Şefik, KKTC’de bugün yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan ilk sonuçlarını BRT’ye açıkladı.

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137 sandığa göre sonuçlar şöyle:

Ulusal Birlik Partisi (UBP) %42.60

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): %29.55

Demokrat Parti (DP): %8.69

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): %1.69

Bağımsızlık Yolu (BY): %1.45

Yeniden Doğuş Partisi (YDP): %7.28

Halkın Partisi (HP): %5.39

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): %3.35

Şu anki sonuçlara göre; UBP 26, CTP 17, DP 3, HP 1, YDP 3 milletvekili çıkarması bekleniyor.

BRTK

 

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