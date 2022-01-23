Erhürman, "CTP güçlü bir şekilde çıktı
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim sonuçlarıyla ilgili ilk değerlendirmesini yaptı.
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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim sonuçlarıyla ilgili ilk değerlendirmesini yaptı. Erhürman, "CTP güçlü bir şekilde çıktı, mecliste güçlü bir temsiliyet ortaya koyacaktır. Oy oranı ve vekil sayısı yüzde 50'ye yakın artış göstermiştir" dedi.
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