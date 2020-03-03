Yurt dışı etkinlikleri, Nisan ayı sonuna kadar durduruldu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan yeni tip Koronavirüsünün ülkeye girmesini önlemek amacıyla; bakanlık tarafından organize edilen yurt dışı gidiş – geliş gerektiren tüm kültürel ve sportif faaliyetlerin Nisan ayı sonuna kadar durdurulduğunu açıkladı.

Açıklamada, tüm kültürel ve sportif organizasyonlar için yurt dışından gelecek kafilelerin gelişleri de alınan önlemler doğrultusunda Nisan ayı sonuna kadar dondurulduğu belirtildi.

Bakanlık açıklamasında “Bu kapsamda, Bakanlığımıza bağlı okullarda eğitim gören öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, alınan önlemler doğrultusunda Nisan ayının sonuna kadar yurt dışında gerçekleştirilecek organizasyonlara katılamayacaktır. Yine ev sahipliğimizde düzenlenecek olan tüm kültürel ve sportif organizasyonlar için yurt dışından gelecek olan kafilelerin ülkemize gelişleri alınan önlemler doğrultusunda Nisan ayının sonuna kadar dondurulmuştur” denildi.