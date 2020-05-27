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Yurt odasında ölü bulundu

Yurt odasında ölü bulundu

Yurt odasında ölü bulundu

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 09.30 sıralarında Gemikonağı’nda sakin Muwana Liamu NDULUBILA(E-35) kalmakta olduğu yurt odası içerisinde ölü olarak bulunmuştur.

Adı edilenin vucudunda yapılan dış muayenede darp cebir izine rastlanılmamıştır. Muwana Liamu NDULUBILA’nın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır.Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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