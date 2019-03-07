YÜRÜRKEN YAKALANDI!

Güzelyurt’ta, İrfan Nadir Bulvarı üzerinde devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından, bulvar üzerinde yürümekte olan A.B.’nin(E-35) hareketlerinden şüphelenilmesi üzerinde; söz konusu şahsın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 11.00 sıralarında bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Y.D.(E-34) tutuklandı.



