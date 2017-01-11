YÜZLERCE GENCİ ZEHİRLEYECEKLERDİ

Narkotik polisi Girne Turizm Limanı’ndan, ülkeye giriş yapan bir TIR’ın dorsesi altında gizlenmiş poşet içerisinde ve Girne’de bir arazideki otlar arasında uyuşturucu olduğuna inanılan 1655 hap ele geçirdi

Elmas TOKAY

Polis genel Müdürlüğüne Bağlı, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldığı bir ihbar üzerine Girne Turizm Limanı’ndan, ülkeye giriş yapan bir TIR’ın dorsesi altında gizlenmiş poşet içerisinde bin 541 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ele geçirdi. Sağlanan bilgiler doğrultusunda operasyona devam eden polis, Girne Doktor Fazıl Küçük Bulvarı’nda otlar içerisinde yaptığı aramada 124 adet daha uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hapı bularak emare olarak aldı. Soruşturma kapsamında Cengiz Alkaya, Hüseyin Salım ve Serkan Aygün isimli kişileri gözaltına aldı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri alındı.

TIR’ı Alkaya kullanıyordu

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen davada iddia makamı, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Fadıl Metin’i tanık olarak dinletti.

Metin, önceki gün sabah saat 09.40 sıralarında Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yapan zanlı 1 Cengiz Alkaya’nın kullanımında olan NY 266 plakalı TIR’ın dorsesi altına gizlenmiş toplam bin 541 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının tutuklandığını belirtti.

Zanlının polisteki sorgusunda, söz konusu uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hapları, zanlı 2 Hüseyin Salım ile birlikte, zanlı 3 Serkan Aygün’ün yönlendirmesiyle, KKTC’ye ithal ettiklerini söylediğini anlatan Metin, bu iki kişinin de tutuklandığını dile getirdi.

Metin, aynı gün Girne Doktor Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılan aramada, zanlı 2 Hüseyin Salım’a ait olan ve otlar içine gizlenmiş 124 adet daha uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hapın bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Meseleyle ilgili olarak zanlı 1 Cengiz Alkaya ve zanlı 2 Hüseyin Salım’ın birer gönüllü ifade verdiğini söyleyen Metin, meseleyle ilgili tahkikatın yeni başladığını, aranan emare ifade ve incelenmesi gereken kamera kayıtları bulunduğunu belitti. Metin, zanlıların gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini ve serbest kalmaları halinde tahkikata olumsuz etki yapacakları gerekçesiyle üçer gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Bu talebe itiraz edilmemesi üzerine, Yargıç Mesut Mesutoğlu da, meseleyle ilgili tahkikatın yeni başladığını belirterek tahkikatın salimen yürütülmesine olanak sağlamak için zanlılar aleyhine üçer gün tutukluluk emri verdi.

Kıbrıs