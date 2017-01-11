KULLANDIĞI OTOBÜSTE BULMUŞ

Cebinde 30 adet 100 TL'lik sahte banknotla yakalanan Hasan Cebe aleyhine yürütülen polis soruşturması genişletildi ve tutukluluk süresi 6 gün daha uzatıldı

Sedef BOŞNAK

Cebinde, 17 farklı seri numarası bulunan 30 adet 100’lik sahte banknotla yakalanan Hasan Cebe aleyhine yürütülen polis soruşturması genişletildi.

Zanlı Hasan Cebe, dün ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla’nın huzuruna çıkarılarak, aleyhine 6 gün daha ek tutukluluk emri temin edildi.

Dünkü ek tutukluluk duruşmasında, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Yardımcısı Serhan Bundak, meselenin olgularını aktarması için, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği'nde görev yapan Hasan Derman'ı yeminli şahadete çağırdı.

Tanık polis Hasan Derman, 6 Ocak 2017’de, Gazimağusa'daki Cephe Sokak'ta yürürken bir polis ekibince tespit edilen zanlının üzerinde arama yapıldığını belirterek, zanlının cebindeki cüzdanda, 100 TL'lik banknotlardan oluşan 30 adet muhtelif çeşit ve seri numaralı toplam 3 bin TL’nin sahte olduğundan şüphe edilmesi üzerine zapt edildiğini anımsattı.

Hasan Derman, zanlının polise gönüllü ifade vererek, konu paraları tasarrufunda bulundurduğunu itiraf ettiğini belirterek, zanlının ifadesine göre, bahse konu paraları, bir ay önce, şoför olarak çalışmakta olduğu İtimat isimli işletmeye ait TJT 032 plakalı aracın arka koltuğunda, poşet içerisinde bulduğunu dile getirdiğini kaydetti.

“Birini tedavüle sürdü”

Zanlının konu poşet içerisinden bir adet 100 TL’lik banknotu bir erkek şahsa verdiğini söylediğini beyan eden tanık polis, İtimat İşletmeleri’ni ziyaret ettiğini ve konu işletmenin garajındaki arızalı olan konu araçta yaptığı aramada poşeti bularak emare aldığını söyledi.

Tanık polis, ayrıca emare alınan banknotların sahte olup olmadığının araştırılması için PGM Sahtecilik Şubesi’ne, paraların muhafaza edildiği kırmızı beyaz renk poşeti ise parmak izi araştırması yapılabilmesi için PGM Parmak İzi Şubesi’ne gönderdiğini dile getirdi.

Her iki laboratuardan da sonuç alamadığını kaydeden tanık polis, sonuçlara göre tahkikatının seyrinin değişebileceğine vurgu yaptıktan sonra, yaptığı araştırma ve soruşturmada, zanlının erkek şahsa verdiği banknotun, 2016 yılının Aralık ayı içerisinde Çelebi Market’e verilerek tedavüle sürüldüğünü öğrendiğini ve konu parayı emare aldığını belirtti.

“Bir kişi daha aranıyor”

Hasan Derman, meseleyle ilgili yürüttüğü tahkikatını tüm çabalarına rağmen henüz tamamlayamadığını ve bir şahsı daha aradığını belirttikten sonra, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve beyanları değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, itibar ettiği iddia makamı tanığına tahkikatını tamamlaması için fırsat vermeyi uygun buldu.

Zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğine dikkat çeken yargıç, netice itibarıyla soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için, zanlının 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Kıbrıs