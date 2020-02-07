Zafer Burnu beyaza büründü

Ülkemizde etkili olmaya başlayan yağışlı ve soğuk hava bazı bölgelerde yağmurla birlikte soğuk havanın etkisiyle dolu yağışını da getirdi. Bugün öğle saatlerinde ülkenin en doğusu olan Zafer Burnu'nda başlayan yağmur doluya dönüşünce her taraf bembeyaz oldu. Yolların dolu yağışı sonrasında bembeyaz olması bölge sakinlerini şaşkına çevirdi.



