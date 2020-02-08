8 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

İş veya okul hayatınızdaki bir değişiklik bugün sosyal hayatınızı beklediğinizden daha çok etkileyecek. Önceden sahip olduğunuz kadar boş zamanınız olmadığını fark edebilirsiniz. Arkadaşlarınızla geçirdiğiniz zamanı kaliteli bir şekilde değerlendirmeye dikkat edin.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Geleceğe umutla bakıyor olmanız pozitif değişiklikleri amaçlamanız için mükemmel bir yoldur. Ancak bugünün geri gelmeyeceğini ve anı kaçırmamanız gerektiğini de unutmayın.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Beyninizin duygusal tarafınızı beslemeye çalışmalısınız. Müzik, moda, sanat ya da fantastik kurgular beyninizi uyarır ve her zaman deneyimleme şansı bulamadığınız duygularınızı harekete geçirirler.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Güçlü ve aydınlık enerjinizle beraber önümüzdeki 24 saat içinde insanların dikkatini çekeceksiniz. Utangaçlık yapmayın sakın!

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün veda etmeniz gereken her neyse kendinizi zorlayın ve artık bu durumla vedalaşın. Bu biten bir ilişki de olabilir arkadaşlık da. Bunun ruhunuza daha fazla ağırlık yapmasına izin vermeyin.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Seyahate çıkacak olursanız kendi rotanıza bağlı kalmaya dikkat etmelisiniz. Bunun bir iş seyahati olduğunu hatırlamanız görev odaklı davranmanızı sağlayacaktır.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bir arkadaşınızla yaşadığınız tartışmanın ardından aranızdaki buzlar erimeye başlıyor ve ikiniz de sakinleşiyorsunuz. Birlikte güzel bir plan yapmaya ne dersiniz?

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Son zamanlarda insanların sizi hayal kırıklığına uğrattığını fark ediyor olabilirsiniz. Bu insanlara güvenmeye devam edin çünkü yakın zamanda beklediğiniz güzel karşılığı alacaksınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Partnerinizle beraber gittiğiniz etkinliklerde sizi fazla eleştirdiğini fark ederseniz şaşırmayın. Siz eğlence odaklı yaşarken o daha çok kazanmak için orda bulunuyor.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Banka hesaplarınızı son zamanlarda kontrol altında tutuyor olmanız ufak bir dolandırıcılık ihtimalini de ortadan kaldırdı. Böyle temkinli olmaya devam edin.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bazen sırf daha sosyal olmanız gerektiğini düşündüğünüz için normalde hiç iletişim kurmayacağınız insanlarla aynı ortamda bulunuyorsunuz. Bunu yapmamalı sadece sohbetinden hoşlandığınız insanlarla zaman geçirmelisiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bir konuda başarılı olmak istiyorsanız kendinizi bitiş çizgisindeyken hayal etmelisiniz. Bunu yapmanız evrene doğru enerjileri yollayacaktır.