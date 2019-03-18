ZANLILAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Gökhan Naim’in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak tutuklu bulunan, Faiz Ul Hassan ve Bilal AHMAD, bugün çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde 8’er gün tutukluk emri alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.