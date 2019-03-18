Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. ZANLILAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
ZANLILAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI

ZANLILAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Zanlılara 8’er gün tutukluk emri!

A+A-

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Gökhan Naim’in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak tutuklu bulunan, Faiz Ul Hassan ve Bilal AHMAD, bugün çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde 8’er gün tutukluk emri alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.