Zehirli gölde dünya dışı yaşam izi! Çok önemli keşif...

Bilim insanları volkanik bir gölde yaşayan bakterilerin, dünyadaki yaşamın nasıl başladığına dair ipucu olabileceğini düşünüyor. Bu keşif Mars’ta yaşama da ışık tutabilir!

Derleyen: Oğuzcan Atış / Milliyet.com.tr – Bilim insanları Kosta Rika'daki Poás yanardağında bulunan krater gölünde yaptıkları incelemede tamamen zehirli olan göl sularında yaşayan bakteriler keşfetti. Bu keşif Mars’ta yaşamın nasıl olacağına dair ipucu olabilir.

Colorado Boulder Üniversitesi'nden araştırmacılar, dünya üzerinde yaşam barındırma ihtimali çok düşük yerlerden biri olan bir gölde hayatını sürdüren bakterileri inceliyorlar. Araştırma ekibi, göl ortamının Mars ile benzerlik gösterdiğini ve bu durumun Kızıl gezegende basit yaşam formlarının yaşayabileceği ihtimalini arttırdığını düşünüyor.

MARS KOŞULLARI İLE BENZERLİK GÖSTERİYOR



Poás yanardağında bulunan krater gölünün suyunun sıcaklığı kaynama noktasına yakın bir sıcaklıkta. Ayrıca göl suyunda bulunan ağır metaller ve yüksek asit oranı gölün yaşam barındırma ihtimalini sıfıra indiriyor. Göl koşullarının dünyanın ilk zamanlarındaki çevresel koşullara benzer olduğu ve bu sebeple ilk basit yaşam formlarına benzer canlılara ev sahipliği yapabileceği keşfedildi.

Göldeki çevresel koşulların Mars’ın yüzeyinde su bulundurduğu dönemle benzer olduğu düşünülüyor. Colorado Boulder Üniversitesi araştırma ekibinin üyelerinden olan Justin Wang, gölde birkaç farklı canlı organizmalar bulunduğunu söyledi. Wang, yaşam ihtimalinin düşük olduğu bir ortamda hayatta kalmanın birkaç yolu olduğunu ve bu canlılarında bu şekilde hayatta kalmış olabileceğini söyledi. Ekstremofil olarak bilinen basit yaşam formları, yaşamın zor olduğu yerlerde hayatta kalabilen canlılar olarak biliniyor. Bilim insanları yer seviyesinden 2 bin metre yukarıda olan gölde yaşayan canlıların, yanardağ da yaşanan patlamalar sırasında göl kenarında hayatta kalmaya çalıştığını ve zamanla göl şartlarına adapte olduğunu değerlendiriyor.

Aynı gölde yapılan önceki araştırmalarda kömür madenlerinde rastlanan farklı bir bakteri bulunmuştu. Fakat şimdi yapılan araştırmalarda gölde canlı çeşitliliği olduğu tespit edildi. Bu keşif, Mars’ta da birden fazla basit canlı formu bulunması ihtimalini arttırdı.

KIZIL GEZEGENDE ARAYIŞLAR SÜRÜYOR



NASA, 2021 yılında Mars gezegeninde olası yaşam formlarının keşfedilmesi için önemli bir adım attı. Perseverance uzay aracı 18 Şubat 2021’de Mars'ın ekvator çizgisinin hemen kuzeyinde yer alan ve eski bir akarsu yatağı olduğu düşünülen Jezero Krateri'ne iniş yaptı.

Perseverance, o günden beri Mars’ta mikrobiyal yaşamın var olduğunu kanıtlamak hedefiyle kaya örnekleri topluyor ve basit canlı formlarına dair biz iz arıyor. Geçmişte Mars yüzeyinde Poás yanardağında bulunan göle benzer ortamlar olduğu düşünülüyor. Bu sebeple Perseverance uzay aracının buna benzer alanlar üzerinde yoğunlaşması gerektiği belirtiliyor.

Justin Wang, Perseverance’nin yürüttüğü görev hakkında “Bu aracın görev yaptığı Jezero Krateri'nin çevresinde bizi hızlı şekilde sonuca ulaştıracak potansiyele sahip olan bazı iyi hedefler var. Bu alanlar üzerine yoğunlaşmalıyız” şeklinde konuştu.

Ekip, Dünya'daki ekstremofil bakterilerin nasıl hayatta kaldığını anlaşılırsa, Mars'tan gelecek kaya örneklerinin de doğru yöntemle incelebileceğini ve Dünya dışı yaşama kanıt olabilecek kimyasal izlerin daha kolay takip edilebileceğini düşünüyor.

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