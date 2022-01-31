7 kişilik ailenin hayatını 2 yaşındaki bebek kurtardı!

ABD'de Kovid-19 nedeniyle koku alma duyusunu kaybeden çift evlerini saran yangından çıkan dumanın kokusunu alamadı. 7 kişilik tüm ailenin hayatını ise henüz yürümeye yeni başlayan iki yaşındaki Brandon kurtardı.

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan ve Kovid-19'a yeni yakalanan Kayla ve Nathan Dahl, koku duyularını kaybettikleri için uyurken evlerini saran ateşin kokusunu almadılar.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK UYARDI: 'ANNE SICAK'

Evdeki Yangın yayılırken annem baba her şeyden habersiz odalarındaydılar. Henüz iki yaşında olan ve yeni yürümeye başlayan oğulları bildiği sadece bir kaç kelimeyi kullanarak 'Anne sıcak' uyarısında bulundu.

Çift evlerindeki duman alarmının bozuk olduğundan habersiz oldukları için yangından hiç şüphelenmeyip çocuklarının ateşinin çıktığını ve pijamalarının çıkarılması gerektiğini düşündüler. Ancak alevleri fark ettiklerinde zamanla yarış başladı. Evdeki beş çocuk da dahil olmak üzere tüm aile evleri yanıp kül olmadan önce içeriden çıkmayı başardı.

BU BİR MUCİZE

Kayla hemen 911'i aradı, ancak itfaiyeciler gelene kadar yangın ailenin evini sarmıştı. Alevler ev ve evin girişindeki arabayı tamamen küle çevirdi.

Ebeveynler küçük çocuğun tamamen alevlerin yuttuğu oturma odasından geçip odalarına gelmeyi başarmasını bir mucize olarak değerlendirdi. Kayla, Washington Post'a verdiği röportajda, "Koronavirüsten dolayı ikimizin de tat ve koku alma duyumuz yoktu. Gelip bizi uyarması Tanrı'nın bir mucizesi" dedi.

KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Aile şimdi kiralık bir ev bulana kadar akrabalarının yanında kalıyor. 2 yaşındaki Brandon olayı duyanlar tarafından kahraman olarak ilan edilirken kendisi için verilen sürpriz bir partide büyük başarısını kutladı.

Hürriyet