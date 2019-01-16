Zehra Çilingiroğlu 21 yaşına bastı!

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra 21 yaşına bastı.

Hülya Avşar, kızı Zehra için doğum günü yemeği organize etti, kutlamanın fotoğrafını da Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Hülya Avşar fotoğrafın altına "Yirmi yıl önce bugün doğdu. Mutlu yıllar ZEHRAM" notunu düştü.

Sanatçının kızına ne hediye aldığı merak konusu oldu.

Hülya Avşar, Zehra'ya 18. yaş günü hediyesi olarak 400 bin lira değerinde cip almıştı.