ZİNCİRLEME İTİRAFLAR TUTUKLATTI!

Narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan yabancı uyruklu üç kişi hakkındaki soruşturma devam ederken, zanlılar dün ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı

Devrim DEMİR

Girne’de önceki akşam düzenlenen üç ayrı operasyonda satışa hazır toplam 35 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ile yakalanan Emughedi Victor İmiete, Jeremiah Oluwatison Folorunso ve Israel Nes Akwa dün ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın devam ettiğini kaydederek 7’şer gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.

Suçlarını itiraf ettiler

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram Emughedi Victor İmiete, Jeremiah Oluwatison Folorunso ve Israel Nes Akwa’nın “Sentetik Cannabinoid Türü Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma, Verme ve Tasarruf” suçlarından tutuklu olduklarını belirtti.

Mehmet Bayram, zanlı Emughedi Victor İmiete’nin evine operasyon düzenlendiğini ifade etti.

Zanlının evinde yapılan aramada 36 ayrı paket içerisinde 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini ifade etti.

Bayram, gönüllü ifade veren zanlı Emughedi Victor İmiete’nin söz konusu uyuşturucu maddeyi 20 Ocak tarihinde zanlı Jeremiah Oluwatison Folorunso’dan 15 gram olarak satın aldığını itiraf etmesi üzerine, zanlı Jeremiah’ın da evinde tespit edilerek tutuklandığını dile getirdi.

Uyuşturucu sattığını itiraf etti

Polis çavuşu Mehmet Bayram, mahkemede verdiği ifadede, zanlı Jeremiah Oluwatison Folorunso’nun evinde yapılan aramada kanunsuz herhangi birşeye rastlanmadığını belirtirken, gönüllü ifade veren zanlının, 20 Ocak tarihinde zanlı Emughedi Victor İmiete’ye 15 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde sattığına yönelik itirafta bulunduğunu vurguladı.

Bayram, ayrıca zanlı Jeremiah Oluwatison Folorunso’nun verdiği gönüllü ifadede tanımadığı bir şahıstan 50 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde satın aldığını, bir kısmını kendisinin tükettiğini bir kısmını ise sattığını söylediğini belirtti.

Zincirleme itiraflar tutuklattı

Soruşturma memuru Bayram, ilerleyen saatlerde devam eden soruşturmada, olayla bağlantısı olduğuna inanılan zanlı Israel Nes Akwa’nın Girne’de tespit edilerek söz konusu şahsın evinde operasyon düzenlediklerini kaydetti.

Zanlının, evinde yapılan aramada, 25 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyleyen Bayram, her üç zanlının da gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini ifade etti.

Soruşturma devam ediyor

Bayram, soruşturmanın devam ettiğini ve aranan bir şahsın daha olduğunu ifade ederek tüm zanlıların 7’şer gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Havadis