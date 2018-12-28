Ziynet Sali 'kraliçe' oldu!

Ziynet Sali, yeni single’ı ‘Sanane Be’nin klibinde bir kraliçeyi canlandırdı.

Ziynet Sali, yeni single’ı ‘Sanane Be’nin klibinde bir kraliçeyi canlandırdı. Şarkıcıya, 40 kişilik dans ekibi ve Romanyalı Costi eşlik etti. Sali, “2019 mottomuz bu olsun dedim ve yılbaşı öncesi parçayı yayınlamaya karar verdim. Şarkıyı, 2018’de yalandan ve gıybetten illallah diyenler için yazdım” açıklamasını yaptı.