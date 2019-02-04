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ZORLU TÖRE'DEN TAZİYE MESAJI...

ZORLU TÖRE'DEN TAZİYE MESAJI...

Meclis Başkan Yardımcısı Töre’den taziye mesajı

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Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.

Töre mesajında şunları kaydetti:

“Cumhuriyetimiz KKTC’yi yaşatıp kökleştirmek hepimizin görevi olsun. Devletimize sahip çıkarsak, Cumhuriyetimizi kökleştirirsek, Denktaş çiftinin de ruhları incinmeyecek, gözleri arkada kalmayacaktır.

Vatan-devlet-istiklal kolay kazanılmadı. Denktaş ailesinin aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliriz. Ruhları şad olsun.”

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