1 HAFTADA 70 TRAFİK KAZASI, 1 ÖLÜM!

28 Ocak – 3 Şubat 2019 tarihlerini kapsayan sürede, ülke genelinde 70 adet trafik kazası meydana geldiği bildirildi.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu kazalardan, 1’i ölümle, 20’si yaralanmayla ve 49’u hasarla sonuçlandığı belirtildi.

Ölümle neticelenen kazada ise 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 32 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kazalarda toplam hasar miktarı 485.800.00 TL olarak açıklandı.

Kazaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle;

Lefkoşa : 31

Gazimağusa : 15

Girne : 17

Güzelyurt : 4

İskele : 3