1 İLK 4'LÜ KOALİSYON!

Demokrat Parti Parti Meclisi’nde yapılan oylamanın ardından 4’lü koalisyonun kurulması resmiyet kazandı. CTP Genel Başkanı Erhürman, hükümeti kurma görevini almaya hazır

67 EVETE 15 HAYIR

Hem 3’lü hem de 4’lü koalisyon için ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştiren Demokrat Parti dün gece nihai kararını verdi. DP Parti Meclisi’nde yapılan oylama sonucu, KKTC siyasetinde bir ilk olan 4’lü koalisyonun kurulmasına onay verildi. Parti Meclisi’nin 67 üyesi 4’lüden yana oy verirken 3’lüde ısrar edenlerin sayısı 15’te kaldı

DAİRELER YER DEĞİŞTİ

4’lü koalisyon oluşumuna yönelik son gün görüşmelerinde sıkı pazarlık yaşandı. Meteoroloji ile Çevre Daireleri Turizm Bakanlığı bünyesine alındı. UBP-DP hükümetinde Turizm Bakanlığı’nda olan Şehircilik Dairesi, İçişleri Bakanlığı’na, Orman Dairesi, Tarım Bakanlığı’na, Ekonomi Bakanlığı’nda olan Hazine ise Maliye Bakanlığı bünyesine alındı

BAĞLI KURUMLAR

Yeni hükümette devlet bankalarının tümünün yönetimi CTP’de olacak. Kalkınma Bankası Ekonomi Bakanlığı bünyesine alınırken, Kooperatif Merkez Bankası ve Vakıflar Bankası Başbakanlığa bağlı olacak. BRT ile Din İşleri Dairesi ve Vakıflar İdaresi de önceki hükümette olduğu gibi Başbakanlığa bağlı olacak

CTP VE HP’DEN DE ONAY: Demokrat Parti’nin kararının ardından CTP ve HP Parti Meclisleri de 4’lü koalisyona oybirliğiyle onay verdi. TDP ise “Biz kararımızı verdik yeni bir karara ihtiyaç yok” açıklaması yaptı. CTP Genel Başkanı Erhürman, hükümeti kurma görevini resmen almak için hazır olduğunu belirtti

Bakanlıkların Paylaşımı

CTP: Başbakanlık, Tarım, Ekonomi, Sağlık

HP: Bayındırlık ve Ulaştırma, İçişleri, Dışişleri

DP: Maliye, Turizm

TDP: Eğitim ve Çalışma

DP PM’den dörtlü koalisyona “evet”

Demokrat Parti (DP) Parti Meclisi (PM) dün akşamki toplantısında 67 “evet”, 15” “hayır” oyuyla Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Halkın Partisi (HP) Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve DP’nin yer alacağı dörtlü koalisyona onay verdi.

Denktaş, 2 saat süren genişletilmiş Parti Meclisi toplantısının ardından hem değerlendirmelerde bulundu hem de soruları yanıtladı.

Denktaş’a, icraatların, Kıbrıs konusuna yaklaşımın, Türkiye ile ilişkilerinin nasıl olacağı gibi birçok konuda soru yöneltildi, “Tabanımdan ve çevremden dörtlü koalisyon kurmamam için çok baskı aldım” açıklamaları hatırlatıldı.

Tüm soruları tek tek cevaplayan ve dörtlü koalisyonun ülkeye hayırlı olmasını dileyen Denktaş, bu hükümetin icraat hükümeti olacağını söyledi, “Dörtlü koalisyon konusundaki baskılar, yönlendirmeydi, manipülasyondu, algı operasyonuydu” dedi.

“Bir tarafta belki bize vaat edilen daha fazla bakanlık, daha fazla imkan vardı ama DP bunu seçmedi” şeklinde de konuşan Serdar Denktaş, “UBP’den intikam almadık. Partilimde bir güven bunalımı var mı, evet vardır. Kararda bunun da önemli bir etkisi oldu diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Denktaş, bu hükümetin Dışişleri Bakanı da dahil Kıbrıs konusuna müdahil olmayacağını belirterek, “Her parti ayrı ayrı gerek Meclis’te gerek kamuoyunda kendi görüşlerini savunmaya devam edecek. Bu hükümet Kıbrıs sorunuyla ilgili değil, içle ilgili bir hükümet olacak” dedi.

PM toplantısı 2 saat sürdü…Toplantıdan sık sık alkış sesleri yükseldi

DP Parti Meclisi dün akşam saat 18.00’de Serdar Denktaş başkanlığında toplandı.

PM üyelerine oy kullanabilmeleri için üzerinde DP mühürü olan kırmızı kartlar dağıtıldı. Denktaş, listedeki isimleri tek tek okuyarak kırmızı kartları PM üyelerine verdi. Toplantıda, 82 oy kullanıldı. 67 üye dörtlü koalisyona “evet” 15” üye de “hayır” dedi. 67 oyla, dörtlü koalisyona DP PM’den onay geldi.

“Bir tarafta belki bize vaat edilen daha fazla bakanlık, daha fazla imkan vardı ama DP bunu seçmedi”

Serdar Denktaş, dört partili koalisyonun ülkeye ve halka hayırlı olmasını dileyerek şunları kaydetti:

“Bu akşam hem ülkemiz hem halkımız için çok önemli bir karar aldık. Bu kararı alırken siyasal kutuplaşmadan değil, toplumsal birlik ve beraberlikten ayrımcılıktan değil herkes için daha iyi bir ülke yaratabilmekten yana taraf olduk. Önümüzdeki seçenekleri değerlendirdiğimiz zaman bir tarafta belki bize vaat edilen daha fazla bakanlık, daha fazla imkan vardı. Ancak partimiz bunu seçmedi. DP, özgürlükçü, eşitlikçi ve demokratik duruşunu bu devletin itibarının yeniden yükseltilmesini, halkımızın geleceğini ve refahı seçti. Daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi, daha fazla insan hakları için çalışmaya devam edeceğiz.”

“İntikam değil, güven bunalımı….”

DP’nin üçlü değil dörtlü koalisyonda yer almasının “intikam” mı olup olmadığının sorulması üzerine Denktaş, “İntikam diye düşünmeyin. Partilimde bir güven bunalımı var mı, evet vardır. Kararda bunun da önemli bir etkisi oldu diye düşünüyorum” dedi.

“Baskılar, yönlendirmeydi, manipülasyondu, algı operasyonuydu”

Denktaş’a, “Tabanımdan ve çevremden bana dörtlü koalisyon kurmamam için baskı geliyor” açıklamasının sorulması üzerine DP Genel Başkanı şunları aktardı:

“Özel mesaj kutuma, sosyal medyadaki hesabıma çok tepkiler geldi. İnanılmaz tepkiler geldi. Sosyal medyanın ve cep telefonlarının avantajı var, bu mesajı atan kimdir diye araştırabiliyorsunuz. Gördük ki büyük bir çoğunluğu da bizim partimize oy verenlerden değil. Bu son seçimlerde partimiz için çalışmayan kesimlerden geldi. Baskılar, yönlendirmeydi, manipülasyondu, bir algı operasyonuydu. Ama partilimiz neyin ne olduğunu farkındadır.”

DP’ye gelen teklifler…

UBP’den gelen teklifler konusundaki soruyu da yanıtlayan Denktaş şöyle konuştu:

“İki bakanlık olursa, altı dolu dolu AB Koordinasyon, İstatistik Dairesi, Vakıflar İdaresi gibi, ek kurumlar vardı, UBP kanadında. 3 bakanlık istersek, Maliye ve Turizm’in şimdiki hali dışında ya Milli Eğitim ya Dışişleri Bakanlığı teklifi vardı. Sosyal Konut Birimi’nin bu tarafa verilmesi vardı. Şu anda oluşacak olan hükümette Maliye Bakanlığı, altında Gümrük, Hazine ve Para Kambiyo’nun olduğu, yani Maliye’nin olması gereken yapısı….Ve Turizm Bakanlığı’dır. Turizm Bakanlığı’nda Orman Dairesi ve Şehir Planlama Dairesi, biri Tarım Bakanlığı’na, biri, İçişleri Bakanlığı’na gidecek şekilde oluyor.”

Kabinenin ne zaman oluşacağı konusundaki soruya karşılık Denktaş, önce hükümet kurulması için görev verileceğini, kabineye daha sonra karar verileceğini ve sunulacağını belirtti.

“Ekonomik protokolün yürütülmesi, koordinasyonu ve sorumluluğu Maliye Bakanlığı’nın”

Denktaş, ekonomik protokol imzalanması konusunda bir sorun yaşanıp yaşanmayacağı konusundaki soruyu ise şöyle cevapladı:

“Ekonomik protokolün yürütülmesi, koordinasyonu ve sorumluluğu Maliye Bakanlığı’nın üzerinde olacak. Dolayısıyla bir sıkıntı doğmadan hedefe ulaşacak gerekli tadilatlar yapılır mı, evet yapılır, aynı hedefe ulaşılır. Bu yönde uğraşacağız.”