1 YIL HAPİS YATACAK!

Ocak ayında Güney’den 470 Euro karşılığında yaklaşık 65 gram olarak satın aldığı uyuşturucuyu Kuzey’e geçirdiği sırada Arasta’da, tespit edilen Georgios Baimpourntidis aleyhindeki dava karara bağlandı

Devrim DEMİR

Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve Ocak ayında Arasta’da tasarrufunda 65 gram Hintkeneviri ile yakalanan Georgios Baimpourntidis aleyhindeki dava Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlandı.

Ocak ayından bu yana cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen Baimpourntidis, “Uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlarından 1 yıl hapse mahkûm edildi.

Başkanlığını Melek Esendağlı’nın yaptığı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Murat Soytaç’ın oy birliği ile aldığı kararı Yargıç Murat Soytaç açıkladı.

Uyuşturucu ithaline 1 yıl hapislik

Kararı okuyan Yargıç Murat Soytaç, sanığın genç yaşta oluşunu ve suçunu kabul edip adaletin erken tecelli bulmasına katkı koymasını lehine değerlendirdiklerini söyledi.

Yargıç Murat Soytaç, işlenen suçun 65 gram hintkeneviri uyuşturucu madde “ithal ve tasarruf” suçu olduğunu belirterek bu tür suçlara ciddi caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yargıç Soytaç, uyuşturucu suçlarının güvenli yaşam ortamını bozduğunu, ayrıca sanığın uyuşturucu maddeyi ithal etme gayesinin uyuşturucu satıp maddi kazanç elde etmek olmasını aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan unsurları değerlendirdikten sonra suçlu bulup mahkûm ettikleri davalardan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırmayı uygun bulduklarını açıkladı.

Havadis