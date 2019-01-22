100 erkekten 15'ini etkiliyor!

Varikosel nedir? Varikosel nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Erkeklerde düşük sperm üretiminin ve infertiliteye neden olabilecek düşük sperm kalitesinin ortak nedeni olan varikosel hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde... Varikosel nedir? Varikosel nedenleri, belirtileri ve tedavisi...

Genellikle genç erkekleri etkileyen ve her 100 erkekten yaklaşık 10 ila 15’inin yaşadığı problem olan varikosel nedir? Varikosel nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

VARİKOSEL NEDİR?

Varikosel, testislerinizi (skrotum) tutan gevşek deri torbası içindeki damarların genişlemesidir. Bu damarlara pampiniform pleksus denir. Varikosel bacağınızda oluşan bir varise benzer. Varikoseller genellikle ergenlik döneminde oluşur ve skrotumun sol tarafında daha sık görülür. Skrotumunuzun sağ ve sol tarafının anatomisi aynı değildir. Varikosel her iki tarafta da bulunabilir, ancak bu oldukça nadirdir. Tüm varikoseller sperm üretimini etkilemez.

Varikoseller düşük sperm üretiminin ve infertiliteye neden olabilecek düşük sperm kalitesinin ortak bir nedenidir. Ayrıca testisleri daraltabilir. Bununla birlikte, tüm varikoseller sperm üretimini etkilemez.

VARİKOSEL NEDENLERİ

Spermatik bir kord her testisi tutar. Kordonlar ayrıca bu bezleri destekleyen damarları, arterleri ve sinirleri içerir. Skrotumun içindeki sağlıklı damarlarda, tek yönlü valfler kanı testislerden skrotuma götürür ve sonra tekrar kalbe gönderirler.

Bazen kan, olması gerektiği gibi damarlardan geçemez. Kan damarda toplanır ve genişler. Varikosel zamanla yavaş yavaş gelişir. Varikosel gelişimi için belirlenmiş risk faktörleri yoktur ve kesin nedeni belirsizdir.

VARİKOSEL BELİRTİLERİ

– Testislerde ve çevresinde ağrı veya şişlik

– Testis boyutlarında farklılık

– Testilerde yumrulaşma veya şekil bozukluğu

– Doğurganlıkla ilgili sorunlar veya kısırlık

– Testilerde küçülme veya damarlarda şişkinlik

– Daha önce benzer bir sorun yaşamış olmak

Damarlardaki genişleme, bir süre sonra dışarıdan görülecek kadar belirginleşip bacaklarda görülen varis benzeri bir şekil alabilir. Varikosel belirtileri arasında testislerde şişliğin yanı sıra terleme ve sıcaklık hissi de görülür. Varikosel belirtilerinden biri olan testislerin küçülmesi nadir de olsa bazı hastalarda görülebilir.

VARİKOSEL TEDAVİSİ

Bütün varikosellerin tedavi edilmesine gerek yoktur. Sperm sayısını azaltan başka nedenler varsa öncelikle bu nedenlerin tespit edilerek düzeltilmesi gerekir. Bu problemi yaşayan pek çok erkek, herhangi bir tedavi görmeden çocuk sahibi olabilir. Ancak ağrınız, testislerinizde şişlik ya da çocuk sahibi olamama sorununuz varsa varikosel için tedavi görmeniz gerekebilir. Varikoseli tedavi etmek veya önlemek için bir ilaç yoktur.

Varikosel Ameliyatı

Varikosel ameliyatı kasık bölgesinden yapılan mikroskobik cerrahi yöntem ile genişlemiş damarların bağlanmasıdır. Bu yöntemle yapılan cerrahi müdahalede başarı şansı yüksek, tekrar etme ve komplikasyon oranı düşüktür. Operasyon süresi 1 ila 2,5 saat arasında değişebilmektedir. Hastalar operasyon gününde hastaneden taburcu olabilir, iki-üç gün sonra normal yaşantılarına geri dönebilir.

Varikosel ameliyatı mikrocerrahi yöntemle yapıldığı için komplikasyon oranı son derece azdır. En önemli risk testis atardamarının bağlanması ve buna bağlı ameliyat sonrası testis küçülmesi ve kanlanmasının bozulmasıdır. Ancak ameliyat mikrocerrahi yöntemle gerçekleştirildiği için atardamar ve toplardamar ayrımı çok net yapılabilmektedir. Bu tür bir komplikasyon yaşanma ihtimali günümüzde son derece düşüktür. Hidrosel yani testis etrafında sıvı toplanması olasılığı da son derece azalmıştır. Bunun dışında bütün ameliyatlarda yaşanabilecek ameliyat sonrası enfeksiyon gelişimi, kanama oluşumu gibi riskler göz ardı edilmemelidir. Sterilizasyona dikkat edilmesi ve kanama kontrolünün yapılması gibi önlemlerle, yaşanabilecek sorunlar minimuma indirilmektedir.

Ameliyat sonrası yapılması gerekenler

Varikosel ameliyatı sonrası erken dönemde doktor önerisine uyarak sportif aktivite, ağır egzersiz gerektiren işler ve cinsel aktiviteden uzak durmak gerekir. Cinsel aktivite için 15-20 günlük bir süreç, efor gerektiren spor ve diğer egzersizler için de 4-6 hafta uzak beklenmesi uygundur. Bunların dışında doktorun tavsiye edeceği tedavi yöntemlerine uymak gerekir.