Güneş kremi sürmek D vitamini eksikliği yaratır mı?

İklim koşullarının değişmesiyle birlikte güneş kremi gibi cildi koruyucu ürünlere olan talepte ciddi artış yaşanıyor. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nursel Dilek, güneş kremi kullanımının D vitamini eksikliğine etkisi olup olmadığına açıklık getirerek güneş kreminin doğru kullanımı ve güneşten korunma yöntemlerini anlattı.

Mevsim normallerinin üzerinde sıcak bir yaz geçirilmesinin ardından eylül ayında da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Güneşten faydalanmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nursel Dilek, güneşin vücudun bağışıklık sistemi ve D vitamini sentezi için çok kıymetli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Nursel Dilek, güneşin faydasının yanı sıra zararlarının da olabileceğini belirterek, “Güneşin faydasının yanında bilinçsiz güneşlenme ve fazla güneşe maruziyet derimizde başta deri kanserleri olmak üzere bir takım ciddi problemlere neden olabilir. Güneş uzun vadede cilt kanserine neden olmakla birlikte ciltte erken yaşlanma, leke, ciltte kızarıklık ve kaşıntıya neden olabilir. Ayrıca rozase ve bazı bağ doku hastalıkları gibi güneşle agreve olan hastalıklarda da hastaların mevcut şikayetlerini artırabilmektedir” dedi.

'ISLAK KIYAFET VEYA MAYO GÜNEŞTEN KORUNMAZ'

Yaz aylarında güneşten istifade ederken bilinçli olmak gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Nursel Dilek, “Özellikle 11.00-15.00 saatleri arasında açık alanlarda bulunmamak önemli. Bu zaman aralığını 10.00-16.00 olarak açabiliriz. Çünkü güneşin en yakıcı etkisi bu saatler aralığında olmaktadır. Giysilerin kalın dokulu, koyu renkli olması, giysilerin ıslak olmaması önemli. Açık renkli ve ince dokulu kıyafetler, özellikle havuz ve deniz olan yerlerde ıslak kıyafet veya mayo güneşten korunmada fazla etkili değildir. Güneşten koruyucu ürünler güneşten korunmak için çok önemli bir yere sahiptir. Bu ürünler krem, losyon, sprey veya köpük şeklindedir. Vücudun çeşitli bölgelerine uygulama kolaylığı sağlamak için farklı formları vardır. Güneş kremlerinden mineral içerikli olanlar ultraviyoleyi yansıtarak deriyi güneşin zararlı etkilerinden korurken, kimyasal içerikli olan güneş kremleri ultraviyoleyle kimyasal yollarla etkileşerek deriyi korumaktadır. Her yaşa, herkese uygun olan güneş kremlerinin seçimi önemli” şeklinde konuştu.

'GÜNEŞ KREMLERİNİ 2-3 SAATTE BİR YENİDEN UYGULAYIN'

Güneş kremlerini kullanmaktan ziyade doğru kullanmanın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Nursel Dilek, “Güneş kremlerinin üzerinde yer alan SPF, o ürünün güneşten koruyacağı zamanı ifade eder. SPF ne kadar yüksekse koruyuculuk süresi o kadar uzun demektir. Biz dermatologlar en az 30 SPF öneririz. Ancak şu da bilinmeli ki tüm güneşten koruyucuları deriye uyguladıktan sonra maksimum koruma 2-3 saattir. Bu nedenle güneş kremlerini 2-3 saatte bir yeniden deriye uygulamak gerekir. Güneş kremleri deriye sürüldükten hemen sonra etkisini göstermez. Deriye sürüldükten 20 dakika sonra etkisi ortaya çıkar. O halde güneşe çıkmadan 20 dakika önce güneş kremi uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Güneş kremleri kullanılmadığı ya da doğru kullanılmadığı zaman deri kanserlerine neden olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Nursel Dilek, “Deri kanserlerinin gelişiminde güneşin etkisi çok fazladır, özellikle çocukluk ve gençlik döneminde oluşan güneş yanıkları ve kümülatif ultraviyole maruziyeti ileride oluşabilecek cilt kanserleri için risk oluşturmaktadır. Bu nedenle çocuklarda 6 aydan itibaren güneşten koruyucuların kullanımını önermekteyiz” dedi.

'YARIM SAAT D VİTAMİNİ SENTEZİ İÇİN YETERLİ'

Güneş kreminin D vitamini eksikliğine hiçbir etkisi olmadığını ifade eden Prof. Dr. Dilek, “Son zamanlarda güneşten koruyucu kullanımı ile D vitamini eksikliği ile ilgili tartışmalara rastlamaktayız. Gerekli D vitamininin sentezi için dirsek ve diz kapağından aşağısına 30 dakika güneş maruziyeti olsa vücut için gerekli D vitamini sentezi olur. Güneş kremlerini en uygun şartlarda kullanan kişilerde bile yarım saat krem uygulamadan güneşe maruz kalmak D vitamini sentezi için yeterlidir” diye konuştu.

Milliyet