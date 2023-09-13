O Ülkede ölümcül salgın alarmı!

Hindistan'ın Kerala eyaleti, ölümcül Nipah virüsünün yayılmasını önlemek için okul ve ofisleri kapatıp toplu taşımayı yasaklıyor. 2 ölüm vakasının ardından yetkililer, temasların izlenmesi ve izolasyonun hızlı bir şekilde uygulanması için titiz bir çalışma yürütüyor.

Hindistan'ın Kerala eyaleti, nadir ve ölümcül beyin hasarı yaratan Nipah virüsünün yayılmasını kontrol altına almak için çarşamba günü bazı okulları, ofisleri ve toplu taşımayı kapattı.

VÜCUT SIVILARI YOLUYLA BULAŞIYOR

Yetkililer, iki kişinin ölümüne neden olan Nipah virüsünün yayılmasını kontrol altına almaya çalışırken, virüsün vücut sıvıları yoluyla bulaşan nadir bir virüs olduğunu söyledi. Yetkililere göre virüs, enfekte yarasaların, domuzların veya insanların vücut sıvıları ile doğrudan temas yoluyla yayılıyor.

"BELİRTİ GÖSTEREN HERKESİ İZOLE EDİYORUZ"

Bir sağlık yetkilisi, hastanede hala 1 yetişkin ve 1 çocuğun enfekte olduğunu ve virüs için 130'dan fazla kişinin test edildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Veena George, "Enfekte olan kişilerin temaslarını erken tespit etmeye ve belirti gösteren herkesi izole etmeye odaklanıyoruz" dedi ve virüsün türünün incelendiğini bildirdi.

İLK OLARAK 1999'DA GÖRÜLDÜ

Nipah virüsü ilk kez 1999 yılında Malezya ve Singapur'da domuz çiftçileri ve diğer hayvanlarla yakın temas halinde olan kişiler arasında salgın sırasında tanımlandı. Kerala'nın ilk Nipah salgınında 23 enfekte olan kişinin 21'i öldü, 2019 ve 2021'deki salgınlar ise 2 can daha aldı.

İNSANLARIN VAHŞİ YAŞAM ALANINA YAKLAŞMASI

Mayıs ayında Reuters tarafından yapılan bir araştırma, Kerala'nın yarasaların virüslerini yayma riski bakımından dünya genelinde en fazla risk altında olan yerlerden biri olarak belirlendiğini gösterdi. Geniş çaplı orman tahribatı ve kentselleşme, insanları ve vahşi yaşamı yakın temas haline getirdi.

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