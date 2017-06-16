12 AY HAPSE MAHKUM EDİLDİ!

“Dükkân açma” suçundan Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Savaş Borova aleyhindeki dava dün karara bağlandı. Heyet, Borova’nın benzer suçlarının kararda etkili olduğunu açıkladı

Devrim DEMİR

Dikmen’de Nisan ayında kasap dükkânına girerek 6 kilo kıyma, yazar kasa ve 2 adet pos cihazı çalarak tutuklanan Savaş Borova, aleyhindeki “Dükkan açma” davası dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Borova, başkanlığını Melek Esendağlı’nın yaptığı, Yargıç Murat Soytaç ve Yargıç Seran Bensen huzuruna çıktı.

2009, 2014 ve 2016 yıllarında benzer suçları dikkate alınan Savaş Borova 12 ay hapse mahkûm edilirken, kararı Yargıç Seran Bensen okudu.

Benzer suçları kararda etkili oldu

Oy birliği ile alınan kararı açıklayan Yargıç Seran Bensen, suçun 2017 yılı Nisan ayında Dikmen’de işlendiğini anımsattı.

Bensen, Savaş Borova’nın Dikmen’de faaliyet gösteren Cumhur Kasap isimli iş yerine 23 Nisan tarihinde saat 20.40-10.00 saatleri arasında girdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığını, yapılan soruşturmada Borova’nın işlediği suçu itiraf ettiğini çalınan 6 kilo kıymanın ise buzdolabından çıktığını aktardı.

Borova’nın 2003 yılında benzer suçtan yargılandığını ancak suç tarihinin üzerinden uzun yıllar geçtiğini belirten Bensen, sanığın 2009,2014 ve 2016 yıllarında benzer suçları yeniden işleyerek uslanmaz bir profil çizdiğini kaydetti.

Verilecek olan cezanın aynı suçu işlemek isteyenlere, caydırıcı ve ibret verici olması gerektiğinin altını çizen Seran Bensen, “Dükkân açma” suçundan Savaç Borovay’ı oy birliği ile 12 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.