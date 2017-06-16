ALAYKÖY'DE CİNAYET ŞÜPHESİ!

Alayköy dün akşam saatlerinde Zehra Sorver evinde ölü bulundu. Polis cinayet şüphesi üzerinde duruyor

Bahadır AYNA

Alayköy dün akşam Zehra Sorver’in ölümü ile sarsıldı. Levent Sorver, eşi Zehra Sorver’i Namık Kemal Sokak üzerinde bulunan evlerinde, bir kıyafet dolabının içerisinde buldu. Levent Sorver, eşine kalp masajı yapsa da onu hayata döndüremedi. Sorver, 112 Acil Servis’i arayarak ambulans istedi, olay yerine giden sağlık görevlileri Zehra Sorver’in ölümünü teyit ettikten sonra önce Alayköy Polis karakolu ardından Adli Şube ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri Sorver çiftinin evine gitti. Polis, olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Çiftin aslen Mersinli olduğu ancak 20 yıldır Alayköy’de yaşadığı ve olayın yaşandığı evde ise 6 aydır ikamet ettikleri öğrenildi.

Geniş güvenlik önlemi alındı

Olay mahalline çok sayıda polis bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri evin içerisinde ve bölgede geniş çaplı aramalar yaptı. Polis güçlerinin yaptığı inlemede, evin çöpünde cinayet şüphelerini arttıracak emareler buldu.

Darp izlerine rastlandı

Zehra Sorver’in vücudunda darp izlerine rastlandığı öğrenildi. Sorver’in ölüm nedenin yapılacak olan otopsinin ardından açıklanacağı kaydedildi.

Kocası ve çocuğu sorguya alındı

Zehra Sorver’in ölümünün ardından kocası Levent Sorver ve oğulları, Alayköy Polis Karakolu’nda sorguya alındı, sorguları sabah saatlerine kadar devam etti.

Havadis