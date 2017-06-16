'PİŞMANIM!'

Üzerinde uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken detektör köpeğe takılan Bayram Kara, tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı

Devrim DEMİR

Ülkeye giriş işlemleri yapmak isterken detektör köpeğe takılan Bayram Kara’nın tasarrufunda 4 gram hintkeneviri ele geçirildi.

Yapılan ilk sorgulamada işlediği suçu itiraf eden Kara, tutukluluk talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının soruşturma amaçlı 1 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

“Pişmanım”

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru zanlı Bayram Kara’nı önceki gün saat 17.00 sıralarında ülkeye giriş yapmak isterken yakalandığını anlattı.

Polis, zanlının ülkeye giriş yapmak için muhacerette beklerken narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi ile üzerinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada zanlının çorabının içinde 4 gram hintkeneviri bulunduğunu kaydetti.

Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, uyuşturucunun analize gönderileceğini belirten polis, zanlının bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlı hakkında bir gün süre ile tutukluluk kararı verirken söz hakkı alan zanlı “pişmanın ve KKTC adaletine güveniyorum” dedi.

Havadis