12 ŞEHİT ASKER ASKERİ TÖRENLE DEFNEDİLECEK!

Muratağa’da 14 Ağustos 1974 tarihinde öldürülen ve Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde kimlikleri belirlenen 12 şehit, 6 Eylül Perşembe günü Muratağa–Sandallar Şehitliği’nde kılınacak cenaze namazına müteakip askeri törenle defnedilecek.

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, Raziye Hasan, Ayşe Mustafa, Olcay Mustafa, Rasime Osman, Sezay Osman, Mustafa Hasan Ergeç, Cemaliye Hasan, Mehmet Osman Kaynak, Zühre Mehmet Kaynak, Ülfet Mehmet Salih, Fatma Arif ve Hatice Derviş’in 14 Ağustos 1974 tarihinde Muratağa Katliam Çukuru’nda toplu olarak katledildikleri kaydedildi.

Tören saat 10.00’da aileler adına bir temsilcinin konuşması ile başlayacak, cenaze namazının kılınması, saygı duruşu ve saygı atışı, bayrakların ailelere teslimi ve defin işlemi ile sona erecek.

