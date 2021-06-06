12 yaşındaki çocuk kuyuya düştü
12 yaşındaki çocuk kuyuya düştü
A+A-
Ziyamet köyünde, Depolar mevkiinde, dün gece saat 20.30 sıralarında, 12 yaşındaki Süleyman Güler koyun otlattığı esnada kuyuyu düştü.
Polisten verilen bilgilere göre Güler, ağız kısmı kuru otlar ile örtülü bulunan 12 metre derinliğindeki kuyunun kenarına basması sonucu kuyu içerisine düştü.
Süleyman Güler düştüğü kuyudan itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Süleyman Güler’in durumunun iyi olduğu aktarıldı.
BRTK
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.