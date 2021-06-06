Çin'den Sinovac’a 3-17 yaş arası için acil kullanım izni

Çin, Sinovac’ın koronavirüs aşısının çocuklara uygulanması için acil kullanım izni verdi.

Şirket CEO'su Yin Weidong’ın devlet televizyonunda yaptığı açıklamaya göre aşı, 3-17 yaş aralığındaki çocuklara da yapılabilecek.

Bu yaş grubuna ilişkin faz 1 ve faz 2 çalışmalarından elde edilen öncü sonuçlar, Sinovac aşısının bağışıklığı tetiklediğini, yan etkilerin ise hafif olduğunu ortaya koydu.

Ülkede şu ana kadar tamamı 18 yaş üstü olmak üzere 723.5 milyon doz aşı yapıldı.

Acil kullanım izni verilmesine karşın Pekin yönetimi, çocuklara yönelik aşı kampanyasının ne zaman başlayacağına dair henüz bir takvim açıklamadı.

CNN Türk