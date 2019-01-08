143 BİN 676 TL'LİK HIRSIZLIK!

Alsancak’ta faaliyet gösteren “Moonstar Exchange” döviz bürosunda çalışan K.C.(E-29) 28 Aralık 2018 ile 7 Ocak 2019 arasında iş yerine ait 143 bin 676 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan F.A.(E-26) tutuklanırken, olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.