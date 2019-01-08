Lefkoşa10 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. 143 BİN 676 TL'LİK HIRSIZLIK!
143 BİN 676 TL'LİK HIRSIZLIK!

143 BİN 676 TL'LİK HIRSIZLIK!

Moonstar Exchange'de hırsızlık!

A+A-

Alsancak’ta faaliyet gösteren “Moonstar Exchange” döviz bürosunda çalışan K.C.(E-29) 28 Aralık 2018 ile 7 Ocak 2019 arasında iş yerine ait 143 bin 676 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan F.A.(E-26)  tutuklanırken, olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.