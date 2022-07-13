16 bin tonluk yakıtı taşıyan gemi Teknecik Santrali’ne ulaştı
16 bin tonluk yakıtı taşıyan gemi Teknecik Santrali’ne ulaştı
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Teknecik santraline yakıt tahliyesi bugün yapılıyor.
16 bin tonluk yakıtın tedarikini yapan “Cem Ka” isimli gemi Teknecik Elektrik Santrali açıklarına ulaştı.
Yakıt yüklü gemiye İki römorkör eşlik ediyor.
BaşbakanÜnal Üstel de Tekneckik Elektrik Santraline giderek, gelişmelerle ilgili bilgi aldı.
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