200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı heyecan yarattı

İngiltere'deki Cheshire bölgesinde bulunan ve tam 200 yıl önce terk edilmesinin ardından hiç dokunulmayan madendeki yazı heyecan yarattı, yazının ne anlama geldiği araştırılacak. Arkeologlar ayrıca, o dönemin işçileri tarafından bırakılan çok sayıda eşyaya da ulaştı. Madendeki keşfin, arkeoloji bilimi açısından önemli olduğu vurgulandı.

İngiltere'de gerçekleştirilen bir keşif, arkeoloji meraklılarında büyük heyecan uyandırdı. Arkeologlar, Cheshire'da bir süredir üzerinde çalıştıkları, 19. yüzyıldan kalma madene girdi. Yaklaşık 200 yıldan bu yana hiç dokunulmadan duran madendeki ortam arkeologları adeta büyüledi.

SANKİ ZAMAN MAKİNESİ GİBİ

Arkeologlar, o dönem işçiler tarafından madene bırakılan deri ayakkabılar, kil borular, bir ceketten metal bir düğme ve büyük ağırlıkları ve hammaddeleri kaydırmak için kullanılan ırgat adı verilen makine parçası buldu.

YAZI MERAK YARATTI

Ayrıca madende bulunan bir yazı da heyecan yarattı. İlk bakışta bir işçinin baş harfleri gibi görülen yazının ne amaçla ve kim tarafından yazıldığı ise merak edilmeye başlandı. Arkeologlar, kayıt altına aldıkları yazının detaylı incelemesini gerçekleştirecek.

"GEÇMİŞE AÇILAN BİR PENCERE"

Keşfi 'Adeta bir zaman makinesi' diye değerlendiren Derbyshire Mağaracılık Kulübü'nden Ed Coghlan, konuyla ilgili şunları söyledi: ""Bu tür kişisel nesneler ve yazıtlarla birlikte bozulmamış durumda bir maden bulmak nadirdir. Burası maden işçilerinin faaliyetlerini durdurduğu geçmişe gitmek için geçmişe açılan bir pencere."