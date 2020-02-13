17 GÜNDÜR KAYIP!
70 yaşındaki Alman turist halen kayıp
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Ülkemizde turist olarak bulunan ve 27 Ocak’ta kalmakta olduğu otelden ayrılan Alman uyruklu Karl Heinz Weiss (E-70), halen kayıp.
Kendisinden haber alınamayan Karl Heinz Weiss’i görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri istendi.
Öte yandan Güney Kıbrıs'taki Alman Büyükelçiliği kayıp turistin bulunabilmesi için çalışma başlattı.
Karl Heinz Weiss'in ingilizce veya Yunanca bilmediği ve kaybolduğu zaman üzerinde kırmızı bir kazak olduğu belirtildi
Etiketler : Karl Heinz WEİSS, kayıp, aranma
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