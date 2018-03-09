17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

22 Şubat tarihinde 17 yaşındaki lise öğrencisi Camryn Callaway trafik kazasında hayatını kaybetti.

Genç kızın vefatı ailesini mahvetti.

Camryn akşam saat 10 sularında önündeki traktörün kasasına çarptı.

Şiddetli çarpışma sonucunda Camryn’in arabası hurdaya döndü ve Camryn olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis tutanaklarına göre Camryn araç sürerken bir yandan da telefonuyla mesaj atıyormuş.

Camryn’in annesi Michelle Lunsford, kızının daha önce araç sürerken hiç telefon kullanmadığını belirtti.

Anne şimdilerde kızının aracının fotoğrafını paylaşarak insanlara araç sürerken telefonla oynamalarının nelere mal olabileceğini göstermeye çalışıyor.

Michelle, WKRG “Camryn hayatımın anlamıydı. Yaşama nedenimdi. Şimdi kendimi bir boşlukta hissediyorum. Artık yanımda değil” dedi

ABD’nin en önemli telekomünikasyon şirketlerinden AT&T, araç sürerken telefonla meşgul olmanın nelere mal olabileceğine dair hazırlanan kampanyaya yardımcı oldu. Yapılan ankete göre araç sürücülerinin %43’ü araç kullanırken bir yandan da mesaj çekiyormuş.

AT&T’nin verilerine göre araç kullanırken mesaj yazmak kaza yapma riskinizi 23 kat arttırıyormuş.